Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 1 февраля

С 1 февраля проезд по Мытищинской скоростной хорде (северному дублеру МКАД) станет платным, сообщила группа ВИС. Трасса работала в бесплатном режиме с 17 декабря 2024 года, изначально предполагалось, что плату введут 22 января, но в итоге решение перенесли.

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Счет за проезд выставляется автоматически по госномеру и оплачивается на сайте «Транстолла» (оператора трассы) или с помощью сторонних транспондеров. Пунктов взимания платы на дороге нет, действует система «Свободный поток». Оплатить проезд нужно в течение пяти дней после поездки, сообщает ВИС. Штраф за неоплату проезда (3–15 тыс. руб.) установлен законом Московской области, который был принят 30 января, но еще не вступил в силу.

Мытищинская хорда соединяет Ярославское и Дмитровское шоссе и имеет протяженность 16,1 км. Она строилась с 2018 года в рамках концессионного соглашения между подмосковным правительством и группой ВИС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дублеру МКАД прописали умеренный тариф».

Полина Мотызлевская