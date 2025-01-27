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Беглов поздравил горожан с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады

Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он подчеркнул, что это одна из самых значимых дат в летописи Великой Отечественной войны. Соответствующий пост пресс-служба градоначальника опубликовала в Telegram.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — святой для каждого из нас. Мы вспоминаем жителей и защитников города, ставших жертвами нацистского геноцида. С душевной теплотой и великой благодарностью в сердце чествуем и поздравляем наших ветеранов и блокадников»,— подчеркнул господин Беглов.

Он добавил, что мы всегда будем помнить подвиг и сделаем все для того, чтобы наши дети и внуки тоже его не забыли. В честь памятной даты в городе с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 зажгут факелы на Ростральных колоннах. Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура предстанут в цветах ленты Ленинградской победы. Подсветку включат в пять вечера.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, для участия в праздновании 81-й годовщины полного освобождения города от нацистской блокады в годы Великой Отечественной войны приехали жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом.

Андрей Маркелов

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