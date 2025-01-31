Ритейлер «О'кей» за 2024 год увеличил выручку на 5,5%

Группа «О`Кей» (O`Key Group) представила операционные результаты за 2024 год. По итогам прошлого года чистая выручка группы выросла на 5,5% — до 217,1 млрд руб.

Розничная выручка гипермаркетов «О`Кей» увеличилась на 2% в годовом выражении и достигла 144,8 млрд руб. В компании пояснили, что увеличение произошло за счет роста LFL выручки сети. Онлайн-продажи составили 7,8 млрд руб., оставшись на уровне 5,4% от чистой розничной выручки гипермаркетов.

Чиста розничная выручка сети дискаунтеров «ДА!» увеличилась на 13,3% в годовом выражении до 72,3 млрд руб. Это произошло благодаря росту LFL выручки на 8% и расширению торговой площади на 2,1% год-к-году. Доля дискаунтеров «ДА!» в чистой розничной выручке группы составила 33,3%. Сеть дискаунтеров увеличилась на четыре магазина.

На конец 2024 года общее количество магазинов группы достигло 301. Среди них — 77 гипермаркетов «О`Кей» и 224 дискаунтера. Общая торговая площадь компании составила 663,5 тыс. кв. м.

В конце прошлого года совет директоров люксембургской O`Key Group S.A. решил продать менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей». Покупателем может стать созданное в конце ноября ООО «РБФ Ритейл».

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Менеджменту сказали "О`кей"».