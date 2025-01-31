СКР установил личности солдат ВСУ по делу об убийстве 22 жителей курского села

Следственный комитет России сообщил, что четверо украинских военнослужащих подозреваются в убийстве 22 жителей села Русское Поречное в Курской области. По информации ведомства, осенью 2024 года старший солдат Евгений Фабрисенко и трое военнослужащих ВСУ с позывными Мотыль, Проводник и Художник убили 11 мужчин и трех женщин, действуя по приказу командира с позывным Кум.

Также утверждается, что украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, после чего убили их. Тела всех 22 погибших, по данным следствия, военнослужащие ВСУ перенесли в подвалы частных домов села Русское Поречное.

26-летний Евгений Фабрисенко был задержан в ходе боевых действий в Суджанском районе Курской области. По данным следствия, во время допроса он полностью признал вину. Также он предоставил подробные показания о совершенных им и другими военнослужащими вооруженных формирований Украины преступлений, в том числе изнасилований и убийств.

Следователи совместно с военнослужащими Минобороны РФ извлекли тела из мест, указанных подозреваемым. «Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками»,—сказано в сообщении СКР.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Зачистка в Русском Поречном».