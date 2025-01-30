Главные новости за 30 января. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил властям Таганрога усилить контроль за стройками и ремонтами в городе. В частности, речь идет о ремонте коллектора и больницы, а также о благоустройстве зон отдыха.

В первый день нахождения на должности и. о. главы администрации Ростова количество подписчиков в соцсетях Александра Скрябина выросло вдвое. В одном из первых сообщений градоначальник поднял проблему вывоза мусора в Ростове.

С 1 сентября 2026 года в школах по всей стране, в том числе и в Ростовской области, введут новый предмет. Он будет называться «Духовно-нравственная культура России».

По итогам 2024 года ООО «Новые утиные фермы» (входит в группу компаний «Дамате»), располагающееся в Ростовской области, увеличило объем производства мяса утки до 18 тыс. т в убойном весе.

В 2024 году наибольшее количество торгов по ЮФО на защитные средства от БПЛА пришлось на коммерческие предприятия Ростовской области — их доля составила 36%.

«Синара — ГТР» не успела завершить модернизацию трамвайной линии длиной 6,3 км в микрорайоне Левенцовский Ростова в 2024 году.

Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в отношении производителя стеклотары АО «Фирма «Актис» в Новочеркасске. В реестр кредиторов после банкротства компании суд включил задолженность на сумму 7,8 млрд руб.

Южная транспортная прокуратура начала проверку после возгорания списанного пассажирского вагона в Ростове. В ведомстве готовы принять соответствующие меры при необходимости.

В Ростове осудили экс-директора МКП «Ростгорсвет» Ашота Мирзояна за взятку. Он получил деньги представителя частной фирмы, а взамен должен был помочь заключить мировое соглашение с «Ростгорсветом».