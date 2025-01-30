В школах Ростовской области введут новый предмет с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в школах по всей России, в том числе и в Ростовской области, введут новый предмет. Об это сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации ведомства, предмет будет называться «Духовно-нравственная культура России». Он призван способствовать пониманию и уважению традиционных общечеловеческих ценностей, которые заложены в основу большинства религий.

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, особое внимание будет уделяться защите исторической правды. В частности, предмет направлен на популяризацию выдающихся личностей в истории страны.

Анастасия Казуков