Властям Таганрога поручили усилить контроль за стройками и ремонтами в городе

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил главе администрации Таганрога Светлане Камбуловой строго контролировать городские стройки и ремонты на всех этапах. В частности, речь идет о ремонте коллектора и больницы, а также о благоустройстве зон отдыха. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ

Городскую больницу скорой помощи в Таганроге начнут ремонтировать в 2025 году. Контролировать реализацию проекта кроме городских властей будут чиновники областного министерства строительства. Господин Слюсарь отметил, что работы должны быть «на ежедневном контроле».

Также глава региона напомнил о необходимости контролировать ход благоустройства зон отдыха. В частности, обсуждались начатые в этом году работы в сквере на ул. Жукова. Их планируют закончить в декабре.

Кристина Федичкина