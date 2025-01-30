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У нового главы администрации Ростова вдвое выросло количество подписчиков

В первый день нахождения на должности и. о. главы администрации Ростова количество подписчиков в соцсетях Александра Скрябина выросло вдвое, следует из данных Telegram-канала господина Скрябина.

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Сейчас на Александра Скрябина подписаны около 2,5 тыс. человек.

В одном из первых сообщений на новой должности чиновник поднял проблему вывоза мусора в Ростове.

«Я уже ознакомился с проблемными сферами, существующими в Ростове-на-Дону, на которые чаще всего жалуются сами ростовчане. Одна из них— вывоз мусора», — написал Александр Скрябин.

В комментариях жители города стали массово оставлять жалобы на состояние донской столицы. За один день горожане написали более ста обращений.

Ева Китаева

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