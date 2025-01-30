Стеклозавод «Актис» в Новочеркасске завершил конкурсное производство

Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в отношении производителя стеклотары АО «Фирма «Актис» в Новочеркасске. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В реестр кредиторов после банкротства компании «Актис» суд включил задолженность на сумму 7,8 млрд руб. В материалах дела уточняется, что стеклозавод смог выручить 1,7 млрд руб. за счет продажи имущества компании. При этом, около 1,2 млрд руб. ушло на погашение задолженностей по заработной плате и налогам.

АО «Фирма «Актис» принадлежал завод по производству стеклотары в Новочеркасске, который возводили и модернизировали в период с 2007 по 2013 года. Однако спустя год после завершения работ, компания столкнулась с финансовыми трудностями, а в 2017 году обанкротилась.

Подробнее — в материале «Ъ-Ростов» «Конкурсный сдает тару».

Снежана Стодольская