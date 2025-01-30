Ростовская область заняла первое место в ЮФО по закупкам систем защиты от БПЛА

На юге России бизнес приобретал системы защиты от беспилотников в 2024 году в три раза чаще, чем в 2023 году. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на данные электронной торговой площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Наибольшее количество торгов в Южном федеральном округе на защитные средства от беспилотников пришлось на коммерческие предприятия Ростовской области — их доля составила 36%. Второе место заняли компании из Краснодарского края с общим числом закупок в 29%. На третьем месте и четвертом месте Крым (15%) и Волгоградская область (14%).

Снежана Стодольская