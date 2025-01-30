В Ростове экс-директора «Ростгорсвета» осудили на восемь лет за взятку

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора МКП «Ростгорсвет» Ашота Мирзояна. Он признан виновным в получении взятки 200 тыс. руб. (ч. 5 ст. 290 УК России). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

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Установлено, что подсудимый получил взятку от представителя частной фирмы. Взамен он должен был помочь заключить мировое соглашение с «Ростгорсветом». Конфликт между фирмой и «Ростгорсветом» возник из-за нарушений, связанных со сданными в аренду под оптоволокно мест на столбах.

Фигуранта приговорили к семи годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима со штрафом 4 млн. руб. Кроме того, его лишили права занимать должности в муниципальных органах власти сроком на три года.

Посредника во взяточничестве, который передал деньги Ашоту Мирзояну, также осудили на семь лет. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Анастасия Казуков