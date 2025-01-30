Транспортная прокуратура начала проверку из-за возгорания вагона в Ростове

Южная транспортная прокуратура начала проверку после возгорания списанного пассажирского вагона в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«Организована проверка исполнения законодательства в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе о противопожарной безопасности», — сказано в сообщении.

В ведомстве готовы принять соответствующие меры при необходимости.

Как сообщал «Ъ-Ростов», вагон загорелся в отстойнике железнодорожного вокзала на ул. Привокзальной в Ростове. Это произошло сегодня, 30 января. Пожар потушили на площади 30 кв.м.

Анастасия Казуков