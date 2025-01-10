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Коммерсантъ FM
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Обвиняемых в мошенничестве топ-менеджеров «Роснано» будут разыскивать за рубежом

Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом узнал ТАСС, ознакомившись с материалами уголовного дела. Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 по 2019 год в должности заместителя председателя правления. Ирина Рапопорт возглавляла зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию «Роснано капитал». Обвиняемые скрываются за границей и по решению суда арестованы заочно.

По версии следствия, Рапопорт, Киселев и другие лица в составе организованной группы израсходовали инвестированные в уставной капитал «Роснано» вложения, причинив компании значительный финансовый ущерб. Фигуранты будут взяты под стражу сразу после их задержания или экстрадиции.

В деле также фигурируют бывший руководитель «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и экс-председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец.

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