Главные новости за 30 января. Кубань, Крым, Адыгея

Строительство первого в России насыпного острова планируют начать в Черном море у берегов Сочи в 2026 году, а подготовку проектной документации намерены завершить в этом году.

Краснодарский краевой суд постановил взыскать с бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко и его семьи 176,8 млн руб., а также обратить в доход государства имущество стоимостью более 27,6 млн руб.

Полиция Кореновского района приступила к проверке информации о подстрекательстве после появления видео, на котором неизвестный по телефону пытается склонить ребенка к поджогу родительских денег.

Полиция Краснодара провела проверку торговых центров «СБС», «Московский» и Oz Mall после поступивших анонимных сообщений о минировании. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

В Краснодаре арендная ставка торгового помещения на улице Одесской в январе 2025 года достигла в среднем 32,5 тыс. руб. за квадратный метр. Улица таким образом заняла второе место в списке самых дорогих торговых улиц в стране.

На Кубани разработали первый автомобильный туристический маршрут по трассе М-4 «Дон» «Винные дороги Краснодарского края».

Кореновский молочно-консервный комбинат, где выпускают популярное мороженое «Коровка из Кореновки», планирует провести дооснащение и по итогу увеличить производство десерта на 25%.

Суд в Краснодаре лишил прав на управление авто двоих участников дрифт-шоу, устроенного на парковке из торговых центров кубанской столицы.

Бизнесмен Сергей Галицкий приехал на матч «Краснодара» против «Спартака», который проводится в рамках Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.