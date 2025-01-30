Улица Одесская в Краснодаре стала одной из самых дорогих торговых улиц в стране

В Краснодаре арендная ставка торгового помещения на улице Одесской в январе 2025 года достигла в среднем 32,5 тыс. руб. за квадратный метр (+6% к маю 2024 года). Улица таким образом заняла второе место в списке самых дорогих торговых улиц в стране (в рейтинге не учитывались Москва, Санкт-Петербург и Сочи), пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проспект Ямашева в Казани вновь возглавил список. Максимальная ставка аренды здесь достигает 41,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС). Далее идет улица Одесская в Краснодаре. Третью позицию удерживает площадь Свободы в Нижнем Новгороде — 31 тыс. руб. за «квадрат».

Красный проспект в Новосибирске сохранил четвертое место (30,9 тыс. руб. за 1 кв. м), а на пятом — проспект Ленина в Екатеринбурге (30 тыс. руб.).

В топ-10 сохранили позиции восемь городов-миллионников, включая Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск и Уфу. В рейтинг также вошли Тюмень и Кемерово, потеснив Иркутск.

Как уточняется в исследовании, арендные ставки по самым дорогим торговым улицам относительно мая 2024 года изменились от 2 до 17%. За указанный период аренда немного подешевела (на 3%) только на Большой Садовой в Ростове-на-Дону.

Вячеслав Рыжков