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Суд в Краснодаре лишил водительских прав двоих участников дрифт-шоу

Суд в Краснодаре лишил прав на управление авто двоих участников дрифт-шоу, устроенного на парковке из торговых центров кубанской столицы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Новове наказание дрифтерам вынесли после того, как они освободились из-под 10-суточного административного ареста.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эдуард Тужилкин управлял машиной без государственных регистрационных номеров (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ) и допустил выезд на полосу встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), а Шахбоза Муронов привлечен за езду без номеров. Первый лишен прав на 9 месяцев, второй – на 3 месяца.

Отбытый ими арест был связан с нарушениями правил перевозки пассажиров, дорожной разметки, отсутствием обязательного страхования, выездом на полосу встречного движения, тонированием передних стекол и неповиновением законному требованию сотрудника полиции.

Михаил Волкодав

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