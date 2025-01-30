Комбинат, выпускающий «Коровку из Кореновки», увеличит производительность на 25%

Кореновский молочно-консервный комбинат, где выпускают популярное мороженое «Коровка из Кореновки», планирует провести дооснащение, в результате которого увеличить производство десерта на 25%. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Группа компаний «Ренна» начала модернизацию и расширение производственных площадок, где выпускается популярное мороженое «Коровка из Кореновки» и другая продукция этого бренда. Работы по обновлению и дооснащению будут проведены в несколько этапов. В этом году компания планирует установить и запустить пять новых производственных линий на «Фабрике настоящего мороженого», что более чем на четверть увеличит ее максимальную производительность. В результате этого компания планирует укрепить свои позиции на рынке и запустить несколько новых продуктов.

По данным предприятия, рынок мороженого в России продолжает демонстрировать позитивную динамику. В минувшем году, по предварительным данным, он вырос на 15%. Сама компания расширяет географию продаж. Решение масштабной реконструкции было принято в связи с постоянно увеличивающимся спросом, говорится в сообщении со ссылкой на руководство комбината.

Михаил Волкодав