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Сообщения о минировании трех ТЦ в Краснодаре не подтвердились

Полиция Краснодара провела проверку торговых центров «СБС», «Московский» и Oz Mall после поступивших анонимных сообщений о минировании. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, сообщает городской МЦУ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сведения о якобы заминированных торговых комплексах распространились через Telegram-каналы днем 30 января. По словам очевидцев в соцсетях, из зданий эвакуировали посетителей. Это второй случай подобных сообщений за последние два дня.

Проверенные ТЦ расположены на улицах Уральской, Артюшкова и Крылатой.

Нурий Бзасежев

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