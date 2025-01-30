Сообщения о минировании трех ТЦ в Краснодаре не подтвердились

Полиция Краснодара провела проверку торговых центров «СБС», «Московский» и Oz Mall после поступивших анонимных сообщений о минировании. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сведения о якобы заминированных торговых комплексах распространились через Telegram-каналы днем 30 января. По словам очевидцев в соцсетях, из зданий эвакуировали посетителей. Это второй случай подобных сообщений за последние два дня.

Проверенные ТЦ расположены на улицах Уральской, Артюшкова и Крылатой.

Нурий Бзасежев