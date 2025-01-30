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Полиция начала проверку после появления видео о склонении школьника к поджогу

Полиция Кореновского района приступила к проверке информации о подстрекательстве несовершеннолетних к противоправным действиям. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кубани, днем 30 января в одном из анонимных Telegram-каналов опубликовали видеозапись, на которой неизвестный по телефону пытается склонить ребенка к поджогу родительских денег в обмен на вознаграждение в размере 45 млн руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пользователи социальных сетей утверждают, что инициатором звонка может быть старшеклассник одной из школ в станицы Раздольной. Также сообщается о распространении среди учащихся записок с телефонными номерами. Позвонившим предлагают выполнить различные задания.

Правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

Анна Гречко

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