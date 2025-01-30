Сергей Галицкий посетил матч ФК «Краснодара» в ОАЭ

Кубанский бизнесмен, владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий присутствует на матче Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» в Абу-Даби. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Краснодар» и «Спартак» открывают турнир, в котором также участвуют «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».

Сергей Галицкий сообщил о серьезной болезни в 2021 году. Позднее Ксения Собчак утверждала, что у бизнесмена рак. С тех пор предприниматель стал реже появляться на публике. Также он нерегулярно посещал игры клуба.

Анна Гречко