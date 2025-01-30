31 млрд руб. от туристов в Казани и 10 тыс. руб. за рождение ребенка в Мамадышском районе

В 2024 году туристы, посетившие Казань, потратили в сумме 31 млрд рублей. Всего же с туристическим визитом столицу Татарстана за прошедший год посетило 4,5 млн человек.

В Мамадышском районе Татарстана за рождение ребенка планируют единовременно выплачивать 10 тысяч рублей. Для участников СВО размер разовой выплаты за рождение ребенка составит 20 тысяч рублей.

В Казани побит третий температурный рекорд за месяц. 29 января в столице температура поднялась до +3,6°С.

По итогам 2024 года комитет по биоресурсам предотвратил ущерб общей суммой на 96 млн руб. За прошлый год сотрудники комитета провели около 7,4 тыс. рейдов.

72 уголовных дела о нарушениях в сфере охоты возбудили в Татарстане в 2024 году. Общая сумма предъявленных претензий нарушителям составила 8,7 млн руб., на данный момент возмещено уже 92%.

В Чувашии появилась первая молекулярно-генетическая лаборатория. В 2024 году на организацию и оборудование лаборатории выделили более 36 млн руб.

Республиканское Управление ФАС оштрафовало «Яндекс Плюс» за нарушение закона о рекламе. В рекламе об открытии банковского счета отсутствовала информация об условиях банка.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отправил на доработку проект третьего терминала казанского аэропорта. В данный момент происходит проработка расстановки схемы пассажиропотока.

Артём Дергунов