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В Чувашии открылась первая молекулярно-генетическая лаборатория

В Чувашии в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы открылась первая молекулярно-генетическая лаборатория. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.

«Эта лаборатория — первая в республике, более того, такие есть не во всех регионах Приволжского федерального округа», — написал господин Николаев.

Лаборатория сосредоточится на трех ключевых направлениях:

  • идентификация преступников по биологическим следам;
  • установление биологического родства;
  • идентификация погибших военнослужащих.

Работу над проектом лаборатории начали в августе — сентябре 2024 года, сейчас она готова проводить генетические исследования. В прошлом году на организацию и оборудование лаборатории выделили более 36 млн руб.

Диана Соловьёва

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