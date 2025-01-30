В Чувашии открылась первая молекулярно-генетическая лаборатория
В Чувашии в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы открылась первая молекулярно-генетическая лаборатория. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.
«Эта лаборатория — первая в республике, более того, такие есть не во всех регионах Приволжского федерального округа», — написал господин Николаев.
Лаборатория сосредоточится на трех ключевых направлениях:
- идентификация преступников по биологическим следам;
- установление биологического родства;
- идентификация погибших военнослужащих.
Работу над проектом лаборатории начали в августе — сентябре 2024 года, сейчас она готова проводить генетические исследования. В прошлом году на организацию и оборудование лаборатории выделили более 36 млн руб.