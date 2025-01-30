В Чувашии открылась первая молекулярно-генетическая лаборатория

В Чувашии в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы открылась первая молекулярно-генетическая лаборатория. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.

«Эта лаборатория — первая в республике, более того, такие есть не во всех регионах Приволжского федерального округа», — написал господин Николаев.

Лаборатория сосредоточится на трех ключевых направлениях:

идентификация преступников по биологическим следам;

установление биологического родства;

идентификация погибших военнослужащих.

Работу над проектом лаборатории начали в августе — сентябре 2024 года, сейчас она готова проводить генетические исследования. В прошлом году на организацию и оборудование лаборатории выделили более 36 млн руб.

Диана Соловьёва