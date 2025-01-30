В Татарстане УФАС оштрафовало «Яндекс Плюс» за нарушение закона о рекламе

Татарстанское УФАС признало «Яндекс Плюс» нарушителем закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Республике Татарстан.

Компания включила в свою продуктовую линейку футбольный термин «сейв», который означает отражение вратарем опасного удара.

Реклама распространялась через поисковую систему «Яндекс», и в ней отсутствовала информация о том, на каких условиях банк готов предоставить «сейвы». Открыть вклад с процентной ставкой до 18% предлагалось вместе с дебетовой картой от «Яндекс Банка». Но клиент, переходя по ссылке с рекламным объявлением, не мог изучить, насколько доходным для него может быть финансовый «сейв» и как он может им воспользоваться.

При этом к ключевым условиям банковского вклада относится сумма вклада, его срок, начисляемые проценты, валюта, в которой предлагается сделать вклад, а также порядок снятия денег со счета и его пополнения и дополнительные услуги банка.

Реклама распространялась по всей России, но республиканское отделение УФАС было наделено полномочиями по рассмотрению дела.

Нарушителем было признано ООО «Яндекс Плюс», именно эта структура «Яндекса» отвечала за содержание публикуемой в поисковике рекламы.

Артём Дергунов