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Третий температурный рекорд за месяц побит в Казани

В Казани 29 января температура поднялась до +3,6 °С, установив третий температурный рекорд за месяц. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

Третий температурный рекорд за месяц побит в Казани

Третий температурный рекорд за месяц побит в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Третий температурный рекорд за месяц побит в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным центральной метеостанции Казани, температура воздуха превысила исторический максимум 2002 года (+1,7 °С) на 1,9 градуса. На метеостанции Казань-Сокол зафиксирована температура +2,8 °С, в районе аэропорта — +2,2 °С.

Ранее в январе были установлены еще два температурных рекорда. 3 января воздух прогрелся до +3,2 °С, превысив показатель 1920 года (+2,7 °С). 8 января температура достигла +2,6 °С, опередив показатель 1999 года (+2,2 °С).

Сегодня в Казани также ожидается до +3 °С, мокрый снег и морось. Ветер юго-западный, скорость 4–9 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная.

Анар Зейналов

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