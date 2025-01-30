В Республике Татарстан возбуждено 72 уголовных дела по фактам нарушений, связанных с охотой. Общая сумма предъявленных нарушителям претензий составила 8,7 млн руб., из которых уже возмещено 92%. Об этом сообщил председатель госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Федор Батков на итоговой коллегии ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возбуждено 72 уголовных дела о нарушениях в сфере охоты в 2024 году

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ В Татарстане возбуждено 72 уголовных дела о нарушениях в сфере охоты в 2024 году

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Помимо этого, в республике выявлено 1013 административных нарушений, за которые наложены штрафы на общую сумму 2,2 млн руб. Из этой суммы взыскано 97%. Наибольшее число случаев связано с нарушением режима охраны особо охраняемых природных территорий (701 случай), а также с несоблюдением правил охоты (276 случаев) и нарушением среды обитания животных (36 случаев).

В результате проведенных мероприятий 46 человек лишены права на охоту. Также изъято имущество, использовавшееся при нарушениях: один автомобиль, две моторные лодки и пять охотничьих ружей.

Анар Зейналов