В Татарстане комитет по биоресурсам предотвратил ущерб на 96 млн рублей

По итогам 2024 года госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам предотвратил ущерб на 96 млн руб. Об этом рассказал председатель комитета Федор Батков в ходе заседания итоговой коллегии.

Всего в прошлом году было проведено почти 7,4 тыс. рейдовых мероприятий. В результате выявили более 1,9 тыс. административных правонарушений, возбуждено 64 уголовных дела. Из водоемов республики изъяли около 4,8 тыс. браконьерских орудий лова, а также один автомобиль, две лодки с моторами и пять охотничьих ружей.

Диана Соловьёва