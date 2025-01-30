По итогам 2024 года туристы, приехавшие в Казань, потратили 31 млрд руб. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году туристы в Казани потратили 31 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2024 году туристы в Казани потратили 31 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным СберАналитики, в 2024 году в Казань приехало 4,5 млн туристов. Ильсур Метшин отметил, что в то время, когда в среднем по России турпоток увеличивался на 3,8–4,2%, в «плохой» год в Казани показатель туристов рос на 16%, а в лучшие годы — на 21% в год.

В декабре 2024 года мэр столицы Татарстана рассказал, что туристы потратили в городе около 26 млрд руб. Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что к 2035 году в республике собираются принимать по 10 млн туристов в год.

Диана Соловьёва