Раис Татарстана отправил проект терминала 3 аэропорта Казани на доработку

Раис Татарстана Рустам Минниханов отправил на доработку проект третьего терминала международного аэропорта Казани. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры республики Фарит Ханифов, передает «РБК-Татарстан».

Проект третьего терминала казанского аэропорта корректируется, сейчас прорабатывается расстановка схемы пассажиропотока. Проектировкой объекта занимается компания «Аэропроект». Фарит Ханихов отметил, что к 2030 году новый терминал должен принять 7,5 млн пассажиров.

Ранее стало известно, что на разработку концепции третьего терминала аэропорта Казани было выделено 2 млн руб.

Диана Соловьёва