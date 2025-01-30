Рождаемость в России упала до одного из самых низких показателей

Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. В том году был один из самых низких показателей в современной истории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Фисенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Виктор Фисенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Фисенко, несмотря на то, что суммарно рождаемость в 2020-х годах превышает аналогичный показатель 2000-х, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года. Это происходит из-за ухудшения возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста. Негативная тенденция по рождаемости в России существует с 2017 года, сообщил замминистра.

Господин Фисенко отметил, что сильнее всего показатель рождаемости снизился в Еврейской автономной области, Калмыкии, Республике Алтай, на Камчатке и в Вологде. Наибольший рост зафиксирован в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.

Тем не менее интенсивность деторождения в России может увеличиться в 2027 году, выразил надежду замминистра здравоохранения. Предполагается, что в этот период увеличится число женщин репродуктивного возраста.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что в России не хватает женщин детородного возраста. Для поддержки рождаемости Минтруд предложил продлить программу материнского капитала, завершающуюся в конце 2026 года, до конца 2030-го.

Подробнее — в материале «Ъ» «Материнскому капиталу добавляют срок».