Минфин не поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО

Минфин не поддержал законопроект, предусматривающий повышение лимитов по ОСАГО, сообщила пресс-служба ведомства. О каких именно поправках идет речь — не уточняется. Ранее увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО предлагали в ЛДПР.

Внесенная фракцией инициатива предлагает повысить выплаты с 500 тыс. до 650 тыс. руб. в части возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших, а также с 400 тыс. до 520 тыс. руб. в части возмещения вреда имуществу. По словам автора поправок депутата Ярослава Нилова (ЛДПР), лимиты выплат не пересматривались десять лет, а за это время выросли страховые тарифы, стоимость запчастей, восстановительного ремонта и медицинских услуг. Проект был внесен на рассмотрение 20 января и сейчас направлен в комитет Госдумы по финансовому рынку.

В Минфине, комментируя законопроект, сказали, что повышение лимитов по ОСАГО потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на 10% для всех владельцев транспортных средств. Это создаст угрозу платежеспособности страховщиков и снизит уровень доступности ОСАГО, считают в ведомстве.

Кроме того, в Минфине представили отрицательный отзыв на проект о введении компенсации потерпевшему водителю при отсутствии страховки у виновника ДТП. О подготовке таких поправок также сообщал господин Нилов. В ведомстве считают, что такая компенсация увеличит нагрузку на резервы страховых компаний, что повысит стоимость ОСАГО для остальных граждан. В ведомстве согласились с необходимостью сократить число случаев управления транспортным средством без ОСАГО, но отметили, что нельзя достигать этого «за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев».

О расширении ценовых коридоров ОСАГО — в публикации «Ъ» «Автогражданка расширяется».

Полина Мотызлевская