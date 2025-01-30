Toyota Motor осталась мировым лидером по продажам автомобилей

В 2024 году Toyota Motor продала 10,8 млн автомобилей, что чуть меньше, чем годом ранее. Тем не менее этого оказалось достаточно для японской компании, чтобы пятый год подряд сохранить мировое лидерство по продажам автомобилей, оставив Volkswagen на втором месте. Как сообщает агентство Bloomberg, германский концерн продал в 2024 году чуть больше 9 млн автомобилей.

Закрепить свое лидерство Toyota Motor удалось несмотря на то, что минувший год был для компании очень непростым. Заводы ее подразделений Daihatsu Motor и Hino Motors приостанавливали работу на несколько месяцев из-за проверок, связанных со скандалом о массовых фальсификациях внутренних тестов для сертификации автомобилей.

Кроме того, велись проверки по факту занижения данных о вредных выбросах у грузовиков Hino Motors. В июне прошлого года в офисах Toyota Motor и ее подразделений прошли обыски. Глава Toyota Motor Акио Тойода вынужден был принести личные извинения клиентам за эти подтасовки данных. В результате по итогам 2024 года общие продажи автомобилей японского производителя упали на 3,7%. Из 10,8 млн чуть более 4,2 млн были гибридными моделями. И всего 140 тыс. автомобилей было продано с электродвигателями. Между тем Toyota Motor ранее обязалась к 2026 году выпускать ежегодно 1,5 млн электромобилей.

Алена Миклашевская