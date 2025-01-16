Японская Hino Motors заплатит $1,6 млрд за занижение данных о вредных выбросах

15 января японская компания Hino Motors, входящая в автоконцерн Toyota, договорилась с властями США об урегулировании дела, связанного с предоставлением недостоверных данных о своих дизельных двигателях, которые Hino ставила на грузовики и локомотивы, продававшиеся в США в 2010–2022 годах. Общая сумма штрафов и компенсаций федеральным и местным властям, природоохранным организациям, а также затрат на отзыв продукции составит $1,6 млрд.

В 2022 году Минюстом США был подан иск, в котором компания обвинялась в продаже технического оборудования, не соответствующего местным требованиями по экологичности и экономичности. Сообщается, что всего было продано около 110 тыс. дизельных двигателей, по выбросам которых компания предоставила недостоверные данные. Помимо Минюста расследованием занимались прокуратура штата Мичиган и ФБР.

Комментируя результаты дела, директор ФБР Кристофер Рей заявил: «Hino Motors несколько лет осуществляла схему подлога и подтасовки данных по выбросам, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке. В рамках этой мошеннической схемы Hino нарушала законы и положения, направленные на защиту здоровья американцев и окружающей среды. ФБР всегда готово работать вместе с другими ведомствами США, чтобы противостоять неправомерным действиям в корпоративном секторе».

Евгений Хвостик