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Полиция задержала троих подозреваемых в обмане петербургских пенсионерок

Сотрудники полиции задержали подростка и двоих мужчин, которые могут быть причастны к мошенничествам в отношении пожилых петербурженок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, предполагаемые преступники оказались в руках правоохранителей 18 декабря.

В первом случае речь идет о «дропе» — лице, чей банковский счет использовался для транзита или обналичивания похищенных средств. Им оказался 17-летний петербуржец, задержанный на улице Кораблестроителей. Его подозревают в обмане 72-летней женщины, проживающей на проспекте Луначарского, которая передала аферистам 780 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

Еще один подозреваемый — студент третьего курса одного из петербургских вузов. Предположительно, он принимал участие в похищении денег 74-летей пенсионерки, проживающей на улице Маршала Говорова. Молодой человек выступал в роли курьера, которому потерпевшая переделала 700 тыс. рублей. Его задержали возле дома 70 по проспекту Маршала Жукова.

Также правоохранители задержали 46-летнего уроженца Крыма, причастного к обману пожилой петербурженки с проспекта Ветеранов. 77-летняя женщина передала мошенникам 600 тыс. рублей. В пресс-службе петербургской полиции уточнили, что мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция разыскивает аферистов, выманивших у 45-летней петербурженки почти 15 миллионов рублей.

Артемий Чулков

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