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Десятки школ Югры отправили детей на дистант из-за мороза

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) школьников, преимущественно учащихся в начальных классах, перевели на дистанционное обучение из-за сильных холодов, сказано в сообщении на сайте госорганов Югры. Температура в регионе находится в районе -30°.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Очные занятия для учеников с первого по четвертый классы отменены в школах крупных городов и десятков населенных пунктов автономного округа, включая Когалым, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Нягань, Радужный. В этих местах температура колеблется от -27° до почти -32° при ветре до 3 м/с. Также очные занятия отменены для всех школьников в селе Корлики из-за температуры около -35° и ветра 1 м/с.

Напомним, ранее в школах городов ХМАО отменялись занятия для учеников первой смены с первого по 11 классы из-за сильных морозов 22 января.

Ирина Пичурина

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