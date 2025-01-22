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Школы Югры отменили занятия из-за сильного холода

В школах городов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) отменены занятия для учеников первой смены с первого по 11 классы из-за сильных морозов, сообщили местные администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации на сайте правительства ХМАО, в населенных пунктах Ломбовож, Щекурья и Саранпауль занятия первой смены из-за холода не проводятся. Температура воздуха с утра составляла-34,8° при ветре 1 м/с.

Кроме того, в Белоярском, Верхнеказымском, Казыме и Сосьве, школьники с первого по восьмой классы переведены на удаленное обучение. В Нягани, Березово, Приобье, Перегребном, Полновате и Коммунистическом ученики первых четырех классов также учатся из дома из-за низких температур от -27° до -32°.

Напомним, в ноябре в Нягани школьников с пятый по 11 классы отправляли по домам обучаться дистанционно до конца месяца из-за распространения острых вирусных инфекций.

Ирина Пичурина

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