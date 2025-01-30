Аэропорт Вашингтона остановил работу из-за столкновения вертолета и самолета

Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана остановил полеты из-за ЧП с самолетом, говорится в сообщении авиагавани в соцсети X. Над аэропортом коммерческий самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак.

На опубликованных в X записях с камер видеонаблюдения видно, что самолет при заходе на посадку врезается в вертолет, происходит взрыв, затем обломки самолета падают в реку. По неподтвержденной информации, на борту самолета было 60 человек. Судя по трансляции WUSA9, на месте происшествия работают с десяток спасательных катеров.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, ожидается, что аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы до 23:00 (07:00 мск 30 января), маневрирования на взлетно-посадочных полосах остановлено до 22:30 (06:30 мск), передает WJLA-TV.