Главные новости за 29 января. Сочи

Премия правительства России в области туризма за 2024 год присуждена топ-менеджерам курорта «Красная Поляна».

Спрос на противовирусные препараты и средства для укрепления иммунитета за 2024 год вырос на 2% в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону. В отдельных городах динамика оказалась выше: в Ростове-на-Дону — +10%, в Краснодаре — +8%. Наибольший прирост зафиксирован у антисептиков: в Сочи их покупали на 118% чаще.

Следственные органы предъявили обвинение экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о взятке, связанной с бизнесом по утилизации мусора.

«Группа ЛСР» откроет санаторий «Кристалл» в Хостинском районе Сочи во второй половине 2025 года. Это первый новый санаторий, построенный в городе за последние 25 лет.

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор двум жителям Сочи, признанным виновными в жестоком обращении с животным.

В Сочи специалисты приступили ко второму этапу реконструкции парка «Ривьера». Первый этап завершили в 2024 году.

С 30 апреля возобновит работу туристический поезд «Сочи». Он будет курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра с 30 апреля по 12 мая, а также с 28 мая по 30 июня (кроме вторника) и с 1 июля по 6 октября 2025 года.

В 2024 году правоохранительные органы Сочи направили в суд 644 уголовных дела, связанных с распространением наркотиков. В сотрудничестве с ФСБ ликвидировали две лаборатории с производственной мощностью свыше 30 кг наркотиков в месяц.

На 6-м километре трассы А-149 Адлер — Красная Поляна начались работы по расширению путепровода.