Туристический поезд «Сочи» начнет курсировать 30 апреля

С 30 апреля возобновит работу туристический поезд «Сочи». Он будет курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра с 30 апреля по 12 мая, а также с 28 мая по 30 июня (кроме вторника) и с 1 июля по 6 октября 2025 года, передает пресс-служба дептранса Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент транспорта Сочи Фото: департамент транспорта Сочи

«Это не просто путешествие, это настоящий вояж в прошлое, благодаря вагонам с уникальным интерьером, выполненным в стилистике 1970–1980-х годов, атмосферными местами для съемок и сувенирами»,— отмечается в публикации.

Билеты появятся в продаже за три месяца до первого отправления. Подробная информация размещена на сайте РЖД.

Туристический поезд «Сочи» по итогам сезона 2024 года на 30% побил рекорд по пассажиропотоку. За все время состав перевез порядка 55 тыс. пассажиров. В минувшем года туристы оформили почти 5 тыс. экскурсий. Больше всего путешественники интересовались озером Рица.

Вячеслав Рыжков