На обходе Адлера начали расширять путепровод

На 6-м километре трассы А-149 Адлер — Красная Поляна начались работы по расширению путепровода. Это часть строительства обхода Адлера, передает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

Реконструкция путепровода стартовала в ноябре 2024 года. За это время специалисты демонтировали ограждения, шумозащитные экраны, мостовое полотно и инженерные сети, а также сняли боковые консоли.

В настоящее время секции путепровода приподнимают с помощью домкратов и переносят на временные опоры. После этого к ним присоединят новые металлические консоли, что позволит расширить конструкцию до двух полос движения — по одной в каждом направлении.

Завершение работ на путепроводе откроет возможность подготовки тоннелепроходческих комплексов для обхода Адлера. В реконструкции задействованы 95 рабочих и 15 единиц техники. Путепровод планируют ввести в эксплуатацию до начала курортного сезона.

Вячеслав Рыжков