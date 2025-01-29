Суд ужесточил наказание сочинцам, подвесившим собаку на глазах у детей

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор двум жителям Сочи, признанным виновными в жестоком обращении с животным. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, наказание увеличено с одного до трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 16 сентября 2022 года в поселке Аше Лазаревского района. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения на глазах у детей накинули веревку на шею собаке и подвесили ее на дереве.

В ноябре 2024 года Лазаревский районный суд Сочи назначил им год заключения по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Прокуратура сочла приговор слишком мягким и подала апелляцию. Краевой суд согласился с доводами надзорного ведомства и пересмотрел срок наказания. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков