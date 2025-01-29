Курорт «Красная Поляна» получил премию правительства

Премия правительства России в области туризма за 2024 год присуждена топ-менеджерам курорта «Красная Поляна» Льву Шагарову и Анастасии Молочковой за проект «Зеленый путь Курорта Красная Поляна», передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Проект направлен на трансформацию одного из крупнейших горных курортов страны в соответствии с принципами устойчивого развития, повышение экологической и социальной ответственности бизнеса в сфере туризма. Аналогов по масштабу реализации в России он не имеет и стал первым проектом подобного рода для крупной туристической территории, отметили в мэрии.

Как отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко, природный фактор играет ключевую роль в формировании турпотока в регион. Горные курорты Сочи традиционно придерживаются ответственной деловой практики, ориентированной не только на экономические показатели, но и на развитие устойчивого туризма, решение социальных и экологических задач.

Премия правительства в области туризма учреждена в 2014 году и вручается за достижения в развитии внутреннего, въездного и социального туризма, инвестиционные и инновационные проекты, а также инициативы в сфере гостиничного бизнеса и профильного образования.

Курорт «Красная Поляна» расположен на северном склоне хребта Аибга на высотах от 540 до 2375 м над уровнем моря. Зимой здесь доступны 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 13 подъемников и два сноупарка, летом — 40 км экотроп.

Вячеслав Рыжков