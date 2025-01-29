Спрос на антисептики в Сочи вырос на 118%

Большинство россиян принимают меры для профилактики ОРВИ, но считают их частично эффективными, следует из совместного исследования «Сбер еаптеки» и Скандинавского центра здоровья. По данным опроса, 32% сталкиваются с сезонными заболеваниями раз в два-три месяца, 28% — один раз за сезон, 13% — ежемесячно, а 11% — чаще одного раза в месяц. Лишь 16% сообщили, что не болеют вовсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Спрос на противовирусные препараты и средства для укрепления иммунитета за 2024 год вырос на 2% в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону. В отдельных городах динамика оказалась выше: в Ростове-на-Дону — +10%, в Краснодаре — +8%. Наибольший прирост зафиксирован у антисептиков: в Сочи их покупали на 118% чаще, в Ростове-на-Дону — на 71%, в Краснодаре — на 58%. В первые недели 2025 года тенденция сохранилась: в Краснодаре продажи выросли на 41%, в Сочи — на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Ростове-на-Дону наиболее востребованными препаратами стали жевательные пастилки для иммунитета с облепихой (+61%), БАД с витамином С и цинком (+125%) и комплекс витаминов группы B, железа и других минералов (+47%). В Краснодаре лидировали БАД с селеном и цинком (+9%), БАД с витамином С и цинком (+72%) и облепиховые пастилки (+64%). В Сочи — БАД с селеном и цинком (+33%), БАД с витамином С и цинком (+66%) и те же пастилки (+5%).

Чаще всего в качестве профилактики россияне принимают витамины и БАДы (24%), стараются больше гулять (16%) или избегают людных мест (11%). Еще 11% чаще проветривают помещения, 10% тщательно следят за гигиеной, 9% контролируют режим сна и работы, 8% обращают внимание на питание, 5% занимаются спортом.

В пользе профилактики уверены 59% респондентов, но признают, что она помогает лишь частично. Полностью в ее эффективность верят 25%, тогда как 16% не заметили разницы.

Вячеслав Рыжков