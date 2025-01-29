Экс-главе Сочи предъявили обвинение в получении 43 млн рублей в виде взятки

Следственные органы предъявили обвинение экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о взятке, связанной с бизнесом по утилизации мусора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Трапаидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В рамках расследования дела о взятке следствие установило, что фигурант дела, занимая должность мэра, через свою супругу получил крупную сумму от местного предпринимателя. По версии следствия, в ноябре 2023 года взятка, которая составила более 43 млн руб., была связана с вымогательством и оказанием услуг имущественного характера. За эти средства экс-чиновник должен был обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса предпринимателя.

Адвокат бывшего главы курорта отметил, что его подзащитный не мог участвовать в финансировании или распределении средств из-за занимаемой им должности.

«Мы пояснили следствию, что отношения наш подзащитный к этому не имеет», — заявил господин Трапаидзе.

Также на минувшей неделе обвинение предъявили супруге фигуранта дела Янине Копайгородской, которая сейчас находится под домашним арестом. Оба проходят по делу о присвоении и растрате, связанному с хищением земельных участков общей стоимостью 3,7 мн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что Мещанский суд Москвы утвердил законность обыска, который провели в жилом доме в Сочи после ареста экс-градоначальника Алексея Копайгородского. Фигуранты дела передали дом фонду «Мир детства» до возбуждения уголовного дела.

Мария Удовик