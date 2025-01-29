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В Сочи стартовал второй этап реконструкции парка «Ривьера»

В Сочи специалисты приступили ко второму этапу реконструкции парка «Ривьера». Первый этап завершили в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На территории парка создали 13 новых зеленых зон, где специалисты высадили сотни многолетних цветов и кустарников. В рамках благоустройства высадили около 410 крупномерных растений, обновили инженерную инфраструктуру, уложили 20 тыс. кв. м тротуарной плитки и установили более 240 светильников.

В 2025 году в рамках муниципального проекта по увеличению площади субтропических зеленых насаждений в парке высадили 15 крупномерных пальм вашингтоний. Центральные участки, ранее занятые торговыми объектами, заполнили европейские оливы, рододендроны, ленкоранские акации, каллистемоны и араукарии.

Для посетителей парка создали комплекс современных аттракционов экстремального уровня: «Осьминог», «Маятник», «Диско», «Башня свободного падения» высотой 33 м и «Большие русские горки». Развлекательный комплекс прошел техническое освидетельствование и получил государственную регистрацию в Ростехнадзоре.

В этом году специалисты обновят и расширят спортивную инфраструктуру. В рамках дальнейшего благоустройства отремонтируют баскетбольную площадку и перенесут зону настольного тенниса, а также создадут новую шахматную гостиную.

Директор департамента инвестиций администрации Сочи Герман Корелов отметил, что только за новогодние праздники парк посетили 65 тыс. человек. В рамках Года защитника Отечества к 23 февраля совместно с семьями участников СВО высадят 50 елей. Сейчас начались работы второго этапа реконструкции, который подразумевает обустройство спортивных зон и дополнительных пространств для маленьких детей, а также реконструкцию исторического пруда «Черное море».

В 2025 году каждую среду с 11:00 до 18:00 здесь и в муниципальных филиалах будут проходить бесплатные мероприятия для пенсионеров. По субботам с 11:00 до 18:00 многодетные семьи и люди с инвалидностью смогут воспользоваться специальными льготными предложениями при наличии соответствующих документов.

Мария Удовик

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