Санаторий «Кристалл» в Сочи откроют во втором полугодии 2025 года

«Группа ЛСР» откроет санаторий «Кристалл» в Хостинском районе Сочи во второй половине 2025 года, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу компании. Это первый новый санаторий, построенный в городе за последние 25 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Проект реализуется в рамках восстановления санатория «Волна» – объекта культурного наследия – и строительства нового комплекса «Кристалл». Общий объем инвестиций превысил 27 млрд руб., из которых более 12 млрд направлено на «Кристалл», а 14,5 млрд – на «Волну». В новом санатории предусмотрено 349 номеров различных категорий, в «Волне» – 286 номеров, из которых 83 разместятся в историческом корпусе.

Соглашение о реконструкции и развитии территории санаториев «Кристалл» и «Волна» было подписано между «Группой ЛСР» и властями Краснодарского края в рамках ПМЭФ-2022. Первоначально объем инвестиций оценивался в 24 млрд руб., но впоследствии сумма возросла.

В целом до 2026 года в модернизацию санаториев и гостиниц Сочи инвесторы планируют направить свыше 347 млрд руб. В результате номерной фонд курорта увеличится на 15,3 тыс. мест.

Вячеслав Рыжков