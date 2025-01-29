Экс-руководитель «дочки» «Роснано» Главацкий заочно осужден на семь лет

Хорошевский суд Москвы признал экс-руководителя ООО «НТфарма» (входит в «Роснано») Валерия Главацкого виновным по ч. 5 ст. 33 (пособничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Ему заочно назначили семь лет колонии общего режима, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции осужденного.

Валерия Главацкого обвиняют в пособничестве в растрате и выводе за рубеж 358 млн руб., выделенных корпорацией «Роснанотех» (впоследствии «Роснано») на создание предприятия по производству нановакцин и препаратов против гриппа. В 2023 года ему уже вынесли приговор по этому делу. Главацкий получил те же семь лет, но позднее приговор был отменен Мосгорсудом из-за нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции. С июля 2021 года бизнесмен находится в международном розыске.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Бизнесмен вакцинировался от суда».