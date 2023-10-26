Нанолекарства пригодились для приговора

Хорошевский суд Москвы заочно вынес приговор по делу Валерия Главацкого, который обвинялся в пособничестве особо крупной растрате и отмывании денежных средств. Как было установлено в суде, он способствовал выводу за рубеж 358 млн руб., выделенных госкорпорацией «Роснанотех» (впоследствии ОАО «Роснано»), для создания предприятия по разработке лекарственных препаратов. Господин Главацкий получил семь лет, суд удовлетворил предъявленный ему потерпевшей стороной иск. Большинство участников этой аферы уже приговорены к различным срокам заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

На оглашении приговора 57-летнему москвичу Валерию Главацкому помимо судьи присутствовали лишь прокурор, адвокат обвиняемого и корреспондент “Ъ”. Сам господин Главацкий уже несколько лет находится за границей, числится в международном розыске, ранее он был заочно арестован.

Накануне прокурор попросил признать подсудимого-заочника виновным по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате), а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и приговорить к девяти годам заключения.

Как было установлено в ходе следствия и судебного процесса, еще в июне 2009 года правление госкорпорации «Роснанотех» решило создать производство нановакцин и терапевтических биопрепаратов на основе псевдоаденовирусных наночастиц и наноструктур, содержащих карбогидрат-связывающий домен (проект 575), для чего предполагалось выделить около 1,3 млрд руб.

Как сообщал “Ъ”, в 2010 году «Роснанотех» подписал с компанией «НТфарма» инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству вакцин и лекарств. «НТфарма» должна была сдать в эксплуатацию завод в Ярославской области в мае 2012 года.

Однако в 2014 году стройку на этапе «коробки» заморозили (к этому времени заказчик перечислил на проект более 420 млн руб.). По данным следствия, это произошло потому, что руководство ООО не собиралось исполнять взятые на себя обязательства, а намеревалось присвоить полученные от госкорпорации средства. Так, по материалам дела с 2010 по 2014 год учредитель и гендиректор ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов, имитируя вместе с «другими неустановленными лицами» производственную деятельность, смогли по подложным договорам оплаты поставки оборудования и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ перечислить полученные от заказчика деньги на счета фирм-однодневок.

После чего 358 млн руб. были выведены за границу и легализованы путем оформления фиктивных сделок по оплате поставок товарно-материальных ценностей, брокерского обслуживания и купли-продажи ценных бумаг.

В этом, пришли к выводу сотрудники ГСУ СКР, Атауллаханову и Султанову активно помогал Валерий Главацкий.

Уголовное дело по факту особо крупной растраты было возбуждено ГСУ СКР в ноябре 2016 года, после того как конкурсный управляющий обанкротившейся «НТфармы» сделал вывод, что у компании еще в 2012 году имелись все признаки неплатежеспособности, но ни Атауллаханов, ни Султанов не обратились с заявлением о признании предприятия банкротом.

В результате Атауллаханова и Султанова задержали и обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств в особо крупном размере). Процесс над ними начался в 2019 году в том же Хорошевском суде. В январе 2020 года оба были признаны виновными во вменяемых им в вину преступлениях: Атауллаханов получил восемь лет колонии, Султанов — пять лет. Позже Мосгорсуд сократил обоим осужденным сроки на один месяц, а Султанову еще и зачел время, проведенное под домашним арестом.

Процесс по делу Валерия Главацкого начался декабре 2022 года.

В итоге суд заочно приговорил его к семи годам колонии общего режима и удовлетворил иск потерпевшей стороны на 424,3 млн руб.

После оглашения судебного решения адвокат Роман Мишин не стал комментировать исход процесса, сославшись на адвокатскую этику. При этом подтвердил, что его подзащитный не признавал вины, поэтому приговор будет обжалован.

Алексей Соковнин