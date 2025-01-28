Таганрогский «Водоканал» обновил систему очистки сточных вод

В Таганроге «Водоканал» завершил реконструкцию первичного отстойника и технологического оборудования на городских очистных сооружениях канализации. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Реконструкция системы очистки сточных вод первый этап долгосрочной инвестиционной программы предприятия по замене устаревшего оборудования, введенного в эксплуатацию еще в 1980-х годах.

Планируется, что все работы по обновлению инфраструктуры и улучшению качества очистки стоков завершат к 2026 году. Модернизация системы очистки сточных вод улучшит экологическое состояние окружающей среды и приведет городские очистные сооружения в соответствие с федеральными нормами.

Снежана Стодольская