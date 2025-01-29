Из аптеки Адлера изъяли более 5,4 тысяч капсул сильнодействующих препаратов

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели операцию в аптеке Адлера, в ходе которой выявили незаконное обращение сильнодействующих препаратов. Правоохранительные органы изъяли свыше 5,4 тыс. капсул, сообщает пресс-служба ведомства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

На основании сообщений граждан, поступивших на телефон доверия антинаркотической комиссии, оперативники провели проверку и выявили факт продажи препаратов с прегабалином без наличия врачебного рецепта. Специалисты изъяли свыше 5,4 тыс. капсул этих лекарств.

В отношении юридического лица и генерального директора аптеки правоохранительные органы составили протоколы об административном правонарушении, что может привести к наложению штрафа и приостановлению деятельности предприятия на срок до трех месяцев.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с городской прокуратурой и службой судебных приставов закрыли аптечный пункт на улице Донской. Владелицу аптеки неоднократно привлекали к ответственности за безрецептурную продажу лекарств, содержащих психоактивные вещества, которые вызывают помутнение рассудка и в результате бесконтрольного приема могут привести к состоянию, опасному для жизни и здоровья.

Мария Удовик