После нелегальной продажи психоактивных веществ в Сочи закрыли аптеку

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с городской прокуратурой и службой судебных приставов закрыли аптечный пункт на улице Донской. Владелицу аптеки неоднократно привлекали к ответственности за безрецептурную продажу лекарств, содержащих психоактивные вещества, которые вызывают помутнение рассудка и в результате бесконтрольного приема могут привести к состоянию, опасному для жизни и здоровья, сообщает пресс-служба полиции курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Суд, рассмотрев материалы, собранные правоохранительными органами, принял решение приостановить деятельность этого аптечного учреждения. Решение стало результатом продолжающейся борьбы с незаконным оборотом сильнодействующих препаратов в регионе.

С начала года в Сочи проверили более 45 аптек. Правоохранительные органы привлекли к ответственности более 25 юридических и должностных лиц. Сотрудники полиции изъяли около 250 тыс. капсул сильнодействующих лекарств на общую сумму свыше 118 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в ходе оперативных мероприятий полицейские конфисковали около 1,5 тыс. упаковок прегабалина и трамадола. Владельцев этих аптек привлекли к административной ответственности, что может привести к штрафам до 200 тыс. руб. или приостановлению деятельности на срок до 90 суток.

Мария Удовик